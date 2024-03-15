Son 12 yılda Türk Yıldızları'nın 4 uçağı düştü! Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timi Türk Yıldızları, çeşitli nedenlerle son 12 yılda 4 adet NF-5 uçağını kaybetti. Bu acı olaylarda 2 pilot ve 1 yer personeli olmak üzere toplamda 3 asker şehit oldu.

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, 11 Eylül 1992'de Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda kuruldu. O yılın aralık ayında NF-5 uçaklarıyla eğitimlerine başlayan Türk Yıldızları, ilk gösterilerini 18 Haziran 1993'te Ankara'da icra etti. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gösteriler düzenleyen Türk Yıldızları, ne yazık ki son yıllarda yaşanan uçak kazalarıyla gündeme geldi.

Bu kazalardan birinde 2 pilot ve 1 yer personeli hayatını kaybetti ve 3 askerimiz de şehit oldu.

İLK KAZA 2012'DE YAŞANDI

Türk Yıldızları tarihinde ilk uçak kazası, 13 Mart 2012'de meydana geldi. Eğitim uçuşunun tamamlayan Türk Yıldızları, üsse döndüğü sırada, havaalanına 2 kilometre kala Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in kullandığı NF-5 uçak, bir fabrikanın boş arazisine düştü.

Tel örgüleri koparıp, 500 metre sürüklenen uçak, fabrika binasına 300 metre kala parçalandı. Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu. Türk Yıldızları Filo Komutanlığı'nın ilk şehidi olan Özer'in filoya yeni katıldığı ve o dönem 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde gerçekleştireceği ilk gösteri uçuşuna hazırlandığı belirtildi.

Türk Yıldızları'nın kol uçuşlarında Özer'in yeri, 1 yıl boyunca boş bırakılarak uçuşlar gerçekleşti.

İKİNCİ KAZADA YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU

7 Nisan 2021'de Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in kullandığı uçak da kalkıştan kısa bir süre sonra üsse yakın bir bölgede kaza kırıma uğradı. Kazada Yüzbaşı Gençcelep, şehit oldu.

3'ÜNCÜ KAZANIN NEDENİ KUŞ ÇARPMASI

6 Aralık 2022 tarihinde ise Türk Yıldızları'na ait uçağa, kalkıştan bir süre sonra kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki askeri eğitim alanına düştü. Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu.

4'ÜNCÜ KAZADA PİLOT KURTULDU

Türk Yıldızları'nın 4'üncü kazası ise dün 3'üncü Ana Jet Üssü içerisinde pist yakınında yaşandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel gerçekleştirilecek gösteri için eğitim uçuşu yapan Hava Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün kullandığı NF-5 uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Pilot Binbaşı Gümüş paraşütle atlayarak kurtulurken, uçağın düştüğü noktada pist onarım çalışması yapılan şantiye alanındaki iş makinesinin operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu; sözleşmeli Er Furkan Öztürk yaralandı. (CUMHURİYET)