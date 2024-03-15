Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 153,8 milyar TL açık verdi. Bu rakam, yılın ilk iki ayındaki bütçe açığının 304,5 milyar TL'ye ulaştığını gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, şubatta bütçe açığı 153,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında ise bütçe açığının 304,5 milyar TL olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 170 milyar 560 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Şubat ayında bu rakam 153 milyar 798 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde faiz dışı açık ise 2023 yılında 136 milyar 337 milyon TL iken, 2024 yılında 98 milyar 968 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Şubat ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri 689 milyar 905 milyon TL olurken, faiz harcamaları 54 milyar 830 milyon TL ve faiz hariç harcamalar ise 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten, Şubat ayında 689 milyar 905 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 389 milyar 388 milyon TL harcama yapılmıştır.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7 iken, 2024 yılında yüzde 6,2 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 oranında artarak 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken, 2024 yılında yüzde 6,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşirken, vergi gelirleri 406 milyar 291 milyon TL ve genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 95 milyar 279 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 218 milyar 828 milyon TL iken, 2024 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 145 oranında artarak 536 milyar 107 milyon TL'ye yükselmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 4,4 iken, 2024 yılında yüzde 6,4 olmuştur.

Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,2 oranında artarak 406 milyar 291 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 5,5 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 457,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 153,4 milyar TL ve bütçe açığı 304,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 281,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 128,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 202 milyar 802 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 304 milyar 517 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 milyar 220 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir."