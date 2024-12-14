ÇYDD İzmir Şubesi, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın doğum günü anısına düzenlediği gecede belgesel gösterimi, duygu dolu anılar ve türkülerle unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Belgeselle anılar canlandı

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladıktan sonra Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Türkan” belgeseli izleyicilerle buluştu. Belgeselde, Türkan Saylan’ın dağ köylerindeki cüzzamla mücadelesi, kız çocuklarını okutma çabası ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık konusundaki kararlılığı izleyicilere bir kez daha hatırlatıldı. Saylan’ın, “Cumhuriyeti korumak ve Atatürk ilke ve devrimlerini geliştirmek” konusundaki vurgusu izleyenlerden büyük alkış aldı.

"Eğitimde fırsat eşitliği mücadelesi devam edecek"

Belgesel gösteriminin ardından konuşan ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Onur Ertürkan, “Türkan Saylan’ın izinden giderek eğitimde fırsat eşitliği sağlama mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli ise Saylan ile paylaştığı anıları aktararak salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Yaşatmak için ant içtik"

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in video mesajı da geceye damga vurdu. Yüksel, mesajında, “Türkan Saylan, Atatürk devrimlerini geleceğe taşımak için yaşamının son anına kadar çalıştı. Bizler de laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak için ant içtik” dedi. Geceye, değerli ozan Yunus Kırılmış da türküleriyle renk kattı. Türkan Saylan’ın en sevdiği türkü olan “Sarı Gelin” ve Nazım Hikmet’in “Kadınlarımız” şiirinden bestelenmiş bir ezgi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

"Türkan Saylan’ın mücadelesi ebedi"

Programın sonunda Nebil Özgentürk, belgeselin çekim sürecinde yaşadığı anıları paylaşarak, “Türkan Saylan’ın mücadelesi, yıllar geçse de sonsuza kadar yaşayacak” dedi. Gece, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi ve katılımcılar, Türkan Saylan’ın ışığını geleceğe taşıma kararlılığıyla geceyi tamamladı.