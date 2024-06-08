Türkçe yazı dilinde sık sık karşılaşılan yazım hataları, dilin doğru kullanımı açısından önemli bir konudur. Özellikle belirli kelimelerin yanlış yazılması, iletişimde anlam karmaşasına neden olabilir. Bu yazıda, Türkçede sıkça yapılan yazım hatalarının doğru şekilleriyle birlikte incelenecektir. Bu sayede dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması konusunda bilinçlenmek ve yazım kurallarına uygun yazmak kolaylaşacaktır.

İşte sıkça hata yapılan kelimeler:

İnkılap

Türk Dil Kurumu (TDK) kılavuzuna göre yanlış kullanımı "İnkilap" olan kelimenin doğru kullanımı "İnkılap" olmaktadır. Bir toplumu veya sistemi kökten değiştiren bir inkılap, tarih boyunca önemli etkiler yaratmıştır.

Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu, özü değil var olduğu olgusu, gerçeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle Var oluş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı "varoluş" şeklinde olmalıdır.

TDK'ya göre kapüşon kelimesinin doğru yazılışı "kapüşon"dur. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir.