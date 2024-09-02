Bloomberg News’in haberine göre, Türkiye, küresel etkisini artırmak ve yeni ittifaklar oluşturmak amacıyla BRICS’e katılma teklifinde bulundu. Bu adım, Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını Batı'dan uzaklaştırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu ne anlama geliyor?

Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğu yönündeki iddialar, küresel arenada dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bloomberg News’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin bu hamlesini, geleneksel Batılı müttefiklerin ötesinde yeni stratejik ortaklıklar kurma arayışının bir parçası olarak yorumluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, küresel güç dengelerinin değiştiğine inanıyor.

BRICS nedir ve hangi ülkeleri kapsıyor?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın yanı sıra, son dönemde Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de katılımıyla genişleyen bir hükümetler arası örgüt. Bu grup, başlangıçta ekonomik iş birliği için kurulmuşken, zamanla küresel politika ve jeopolitik meselelerde güçlü bir blok haline geldi.

Zirvede genişleme gündemi

BRICS ülkelerinin 2024 yılı zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek. Bu zirve, genişleme sonrası ilk toplantı olması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin başvurusunun bu zirvede ele alınması bekleniyor.