Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve önümüzdeki yıllardaki büyüme tahminlerini yükseltti. 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,1’den 3,5’e, 2026 için yüzde 3,6’dan 3,7’ye ve 2027 için yüzde 4,2’den 4,4’e çıktı.

Türkiye’nin büyüme beklentisi yükseldi

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda Türkiye’nin büyüme beklentilerini güncelledi. Buna göre:

2025: Yüzde 3,5

2026: Yüzde 3,7

2027: Yüzde 4,4

Haziran ayındaki tahminlerde Türkiye için bu oranlar sırasıyla 3,1, 3,6 ve 4,2 olarak öngörülmüştü.

Bölgesel ekonomik tablo

Rapor, Avrupa ve Orta Asya bölgesinin genelinde ekonomik büyümenin yavaşladığını, ancak bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğunu vurguladı. Bölge ekonomisinin 2025’te yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor, geçen yılki yüzde 3,7’nin altında. Bu düşüşün en büyük nedeni Rusya’daki büyüme hızındaki yavaşlama olarak gösterildi.

Diğer bölgelerdeki gelişmeler