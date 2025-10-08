Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve önümüzdeki yıllardaki büyüme tahminlerini yükseltti. 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,1’den 3,5’e, 2026 için yüzde 3,6’dan 3,7’ye ve 2027 için yüzde 4,2’den 4,4’e çıktı.
Türkiye’nin büyüme beklentisi yükseldi
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda Türkiye’nin büyüme beklentilerini güncelledi. Buna göre:
- 2025: Yüzde 3,5
- 2026: Yüzde 3,7
- 2027: Yüzde 4,4
Haziran ayındaki tahminlerde Türkiye için bu oranlar sırasıyla 3,1, 3,6 ve 4,2 olarak öngörülmüştü.
Bölgesel ekonomik tablo
Rapor, Avrupa ve Orta Asya bölgesinin genelinde ekonomik büyümenin yavaşladığını, ancak bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğunu vurguladı. Bölge ekonomisinin 2025’te yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor, geçen yılki yüzde 3,7’nin altında. Bu düşüşün en büyük nedeni Rusya’daki büyüme hızındaki yavaşlama olarak gösterildi.
Diğer bölgelerdeki gelişmeler
- Doğu Asya ve Pasifik: Bu yıl büyüme yüzde 4,8, Çin yüzde 4,8, Vietnam yüzde 6,6 öngörülüyor.
- Güney Asya: 2025 büyümesi yüzde 6,6, 2026’da yüzde 5,8’e gerileme bekleniyor. Küresel yavaşlama ve sosyopolitik riskler aşağı yönlü tehdit oluşturuyor.
- Latin Amerika ve Karayipler: 2025 büyümesi yüzde 2,3, 2026’da yüzde 2,5; yüksek enflasyon ve borç yükü sınırlayıcı faktör.
- Sahra Altı Afrika: Büyüme 2025’te yüzde 3,8’e yükseliyor, enflasyon baskısı azalıyor ve yatırımlar toparlanıyor.
- Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan: Büyümenin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da yüzde 3,3 olması bekleniyor; çatışmalar ve küresel belirsizlikler risk yaratıyor.
- Suriye: 2024’teki yüzde 1,5 daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyüme öngörülüyor; uluslararası yaptırımların gevşemesi ve elektrik arzındaki artış büyümeyi destekliyor.