İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi (KUISCID) önderliğinde bilim insanları, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Raporu'nun yarıyıl toplantısı için bir araya geldi.

KUISCID'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden uzman bilim insanları, enfeksiyon hastalıklarında mevcut durumun saptanması, yapılacak analizlerle yeni hipotezlerin ve hedeflerin belirlenmesini amacıyla Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Raporu'nun yarıyıl değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye için tehdit oluşturan enfeksiyon hastalıklarında tanı, tedavi ve korunma alanlarında yeniliklerle birlikte son durum değerlendirildi.

Sağlık alanında hizmet veren veya bu alanda bilimsel çalışma yürüten araştırmacıların doğru karar almalarında ve yönlendirmelerinde yararlı olacak raporda, çalışmalar solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, antimikrobiyal yönetim, vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, Covid-19, bağışıklama, sinir sistemi enfeksiyonları ve Tüberküloz başlıkları altında yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, enfeksiyon hastalıklarında bilgi, teknoloji ve yeniliği harmanlayarak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ergönül, "Antibiyotik direnci başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları alanında Türkiye, Avrupa bölgesinde en çok sorun yaşayan ülkelerden biri. Bu tür sorunlara çözüm önerilerinin, bu ülkenin son derece yeterli uzmanları tarafından getirilmesi gerekir. Ülkemizin uzman kadroları yetkin. Kendi sorunlarımıza Amerika ya da İngiltere'de hazırlanmış rehberler üzerinden tedavi uygulamakla yetinmek istemiyoruz. Sorun bizde, çözümün de bizde olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmalar sonucunda ulaşılacak bulguların uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmasını hedeflediklerini anlatan Ergönül, tüm çalışmaların bir arada kitaplaştırılmasını istediklerini aktardı.

Ergönül, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ne kadar pek çok önemli kurumla işbirliklerimiz var. Koç Üniversitesi'nde İş Bankası'nın desteğiyle artık nihayet güçlü bir araştırma merkezine sahibiz. Buradan çıkacak sonuçlarla yapılacak araştırmaların da devamıyla raporumuz ilerleyen yıllarda yenilenip geliştirilerek sürdürülecek. Böylece meslektaşlarımız, mesleklerini daha güvenle ve bilinçle yapacak. Bu çalışma, merkezimizin kuruluşunda önemli role sahip İş Bankası'nın 100. yılında olması nedeniyle de ayrı bir anlam kazanıyor. Cumhuriyetimizin bir yaş küçük kardeşi olan İş Bankası'nın desteği bize güven veriyor, bu güvene dayanarak güçlenen merkezimizde ulusal ve uluslararası çalışmalarımızla Türkiye'de ve dünyada bilimsel üretime devam ediyoruz."

Toplantıya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Eryiğit'in yanı sıra raporun hazırlanmasında rol oynayan uzman bilim insanları katıldı.

Daha önce Kasım 2023 ve Şubat 2024'te bir araya gelen bilim insanlarının hazırladığı rapor, yıl sonu kamuoyuyla paylaşılacak.