Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa’da lider, dünyada ise dördüncü sıraya yükseldiğini açıkladı. Bu açıklamalar, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi’nin açılışında yapıldı.

Yeni tesis Türkiye’ye stratejik katkı sunacak

Törende konuşan Bakan Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte açılışını yaptığı tesisin, yenilenebilir enerji alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atacağını belirtti. 800 megavat kapasiteli güneş hücresi üretimiyle dikkat çeken tesis, wafer ve ingot yatırımlarıyla teknoloji savaşlarında stratejik bir rol oynayacak.

Türkiye’nin güneş paneli başarısı

Bakan Kacır, “Türkiye, güneş paneli üretiminde ingottan panele kadar tüm değer zincirini kapsayan bir üretim yetkinliğine sahiptir. Bu başarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik ve destek mekanizmalarıyla mümkün oldu. 2012’den bu yana tamamlanan 5.284 GES yatırımı ile 160,6 milyar liralık sabit yatırım gerçekleştirdik ve 7.255 kişiye istihdam sağladık” dedi.

İzmir’e özel önem

İzmir’in, enerji sektöründeki bu büyük yatırımlardan payını aldığını vurgulayan Bakan Kacır, son 22 yılda İzmir’e verilen 6.754 yatırım teşvik belgesi ile 990 milyar liralık sabit yatırımın ve 190 bin kişilik istihdamın önünün açıldığını belirtti. Ayrıca, İzmir Kalkınma Ajansı aracılığıyla şehrin yerel potansiyelini harekete geçiren 665 projeye 5,2 milyar lira destek sağlandığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla

Bakan Kacır, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, enerjide tam bağımsızlık hedefinin önemini artırdığına dikkat çekti. “Türkiye, artık Orta Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada en fazla ürünü en rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir konuma ulaştı. Bu güçlü altyapı ile küresel pazarda daha büyük bir oyuncu olmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Törene geniş katılım

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve diğer ilgililer katıldı. Bakanlar Kacır ve Bayraktar, açılışın ardından tesisi gezerek incelemelerde bulundu.