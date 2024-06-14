Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni bir formatta oynanmasına karar verdi. Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında şekillenen yeni format, eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

Türkiye Kupası'nda yeni format

2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nda eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yeni statüde, mevcut eleme turlarındaki seri başı takımın kendi sahasında oynama kuralı ise uygulanmayacak.

Grup uygulaması geliyor

Yeni formatta, 24 takım grup aşamasında mücadele edecek. Eşleşmeler gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss sistemine göre yapılacak. Bu takımlar lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2 takım, 6 takımlık 4 grubu oluşturacak. Grup içerisindeki her takım, A, B ve C torbalarından birer takım ile toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

UEFA Kupalarına katılan takımlar avantajlı

Yeni formatta, ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında gruplarda yer alma hakkı elde edecek.

Süper Kupa da yeni formatı ile oynanacak

2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. 2024-2025 sezonundan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formatta, Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti dörtlü final şeklinde mücadele edecek.