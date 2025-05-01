Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc ile Ticaret Bakanı Bolat’ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve vergilerin kaldırılması gündeme geldi.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat arasında gerçekleşen üst düzey görüşmelerde önemli ekonomik kararlar alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi duyurulurken, vergilerin kaldırılması da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmelerden çıkan mesaj: "Yeni işbirliği modeli"

Huveyc, Bolat ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uzun vadeli bir işbirliği modeli üzerinde anlaştıklarını söyledi. Görüşmelerin sonunda önceki mutabakatların güncellenerek uluslararası ekonomik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ortak ekonomik komite kuruldu

Bolat, Huveyc ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa’nın katıldığı üçlü toplantıda, geçmiş projelerin ileri taşınması, Türk şirketlerinin Libya’daki faaliyetlerine geri dönmesi ve banka teminatlarına ilişkin sorunların çözülmesi hedeflendi. Bu çerçevede, iki ülke arasında yaşanan ticari problemlerin çözümüne yönelik bir “Ortak Ekonomik Komite” kuruldu.

Ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşabilir

Libya Ticaret Bakanı Huveyc, mevcut ticaret hacminin 3,7 milyar dolar olduğunu belirtti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile yapılan görüşme sonrası iki ülke arasındaki hedefin 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğu ifade edildi. Yatırımlar, sanayi ve hizmetler sektöründe yeni açılımlar planlanıyor.

Vergisiz ticaret gündemde

Huveyc, açıklamasında iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasının ve vergilerin kaldırılmasının hedeflendiğini duyurdu. “Asıl amacımız, vergileri ortadan kaldırmak” diyen Huveyc, Türk ürünlerinin Afrika pazarına taşınmasında Libya'nın bir geçiş ülkesi olarak kullanılabileceğini belirtti.

2020’de başlayan süreç canlandırılıyor

İki ülke arasında 2020 yılında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda oluşturulan komitenin yeniden aktif hale getirileceği açıklandı. Bu kapsamda, ödenmemiş borçlar, askıya alınan projeler ve eski müteahhitlik dosyaları tek tek incelenecek. Libya Başbakanı’nın talimatıyla kurulan özel komite, çözüm sürecini hızlandıracak.