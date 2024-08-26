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Federasyon başkanımız Bekir Yunus UÇAR geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı’na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun. #TMF 🇹🇷 pic.twitter.com/d0HuKBn4U3

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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