Son yıllarda Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin Avrupa ülkelerinden bile yüksek hale gelmesi dikkat çekiyor. Bu durumun nedenlerini ve ülkenin bu noktaya nasıl geldiğini inceleyelim.

Et ve tavuk fiyatları arasındaki uçurum

İngiltere’de 500 gram kıyma 2.49 sterline satılırken, Türkiye’de 1 kilo kıyma 420 TL’ye satılıyor. Almanya’da 1 kilo tavuk kanadı 140 TL iken, Türkiye’de bu fiyat 230 TL. Üstelik bu fiyat farkı, ortalama gelirlerle karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor.

Maaş ve çalışma saatleri arasındaki fark

Türkiye’de kasiyerlerin saatlik ücreti 75 TL civarındayken, Almanya’da aynı iş için saatlik 12.41 euro (471 TL) kazanılıyor. Türkiye’de bir kilo tavuk almak için 3 saat çalışmak gerekirken, Almanya’da yarım saat yeterli oluyor.

Türkiye'deki fiyat artışlarının nedenleri

Son iki yılda Türkiye, fiyat avantajını kaybetti. Türk Lirası, %36 değer kaybederken, enflasyon %61 oldu. Ancak TL, olması gerekenden daha değerli görünüyor. Gerçek dolar kuru 50 TL civarında olmalıydı. Bu durum, ihracatçıların rekabet gücünü kaybetmesine, turizmin yavaşlamasına ve döviz girişinin azalmasına neden oldu.

İthalatın artması ve kısır döngü

Artan ithalat, Türkiye’den döviz çıkmasına yol açtı. Bunun sonucunda hükümet, ithal ürünlere yüksek vergiler getirdi. Her ürün ve hizmette ithal bileşenlerin olması, fiyatların sürekli artmasına neden oluyor. Sonuç olarak Türkiye, Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden biri haline geldi.

Kredi ve faiz politikalarının etkileri

Geçmiş yıllarda düşük faiz politikalarıyla kredi alanlar, bugün kredi taksitlerini öderken büyük avantaj sağladı. Ancak bu politikaların sonucunda ekonomi ciddi bir şekilde etkilendi ve yüksek enflasyon ülke genelinde fiyatların fırlamasına neden oldu.

Geleceğe dair

Türkiye'de maliyet artışlarının önlenemediği bu süreçte, enflasyonun yükselmesi ve ithalata bağımlılığın artmasıyla fiyatlar daha da yükselecek gibi görünüyor. Bugün yaşanan ekonomik durum, önceki yılların yanlış kararlarının sonuçlarını gösteriyor.