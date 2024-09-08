Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 28 Madalya Ile Tarih Yazdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda kazandığı 28 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. 10 farklı branşta yarışan Türk sporcular, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile ülke tarihinin en yüksek paralimpik madalya sayısına ulaştı.

Golbol Kadın Milli Takımı üçüncü kez şampiyon

Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail’i 8-3 mağlup ederek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluklarını Gazze şehitlerine adadı ve tarihe geçti.

Umut Ünlü yüzmede tarih yazdı

Para yüzmeci Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde altın madalya kazanarak oyunlara damgasını vurdu. Ünlü, Türk yüzme tarihinde altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Altın madalya kazanan diğer sporcular

Para okçu Öznur Cüre Girdi: Kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Mahmut Bozteke: Erkekler K44 63 kiloda para tekvando dalında altın madalya aldı.

İbrahim Bölükbaşı: Erkekler 90+ kilo J2 kategorisinde para judoda altın madalyaya uzandı.

10 gümüş madalya ile ikincilikler

Türkiye, oyunlarda 10 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Para tekvandoda Alican Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal; para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman gümüş madalya kazanan sporcular arasında yer aldı. Ayrıca, para atletizmde Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi; para masa tenisinde Kübra Korkut; para okçulukta ise klasik yay karışık takımı ikincilik elde etti.

Millilerden 12 bronz madalya

Türk sporcular oyunlarda 12 bronz madalya kazanarak önemli başarılar elde etti. Bu bronz madalyalar arasında, para masa tenisi, para judo, para halter, para atletizm, para yüzme, para tekvando ve tekerlekli sandalye eskrim gibi çeşitli branşlardan sporcular yer aldı.

Paris 2024’te tarihi başarı

Açılış töreni 28 Ağustos'ta yapılan Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Türkiye’nin rekor madalya sayısıyla kapanış töreniyle sona eriyor. Ay-yıldızlı sporcuların Paris’te gösterdiği performans, ülke spor tarihine altın harflerle kazındı.