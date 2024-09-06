Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi’nin Menderes Etabı, 6-7-8 Eylül tarihlerinde İzmir’in Gümüldür ilçesinde gerçekleştirilecek. Menderes Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sunal Tülbentçi Parkı’nda düzenlenecek olan etkinlik, plaj futbolu tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kazananlar Alanya’ya gidiyor

Türkiye Plaj Futbol Ligi, farklı şehirlerde düzenlenen etaplardan oluşuyor ve İzmir’deki tek durak Menderes olacak. Gümüldür’de 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek karşılaşmalar, her gün 17:30’da başlayıp 19:30’da sona erecek. Etap sonunda birinci olan takım, Alanya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, spor etkinlikleriyle ilçeyi farklı bir noktaya taşıyacaklarını belirtti. “Türk milletinin spor sevgisini ve potansiyelini biliyoruz. Bu alanda sürekli etkinlikler düzenleyerek Menderes’i sporun merkezi haline getireceğiz. Plaj futbolunu da gelenekselleştirerek her yıl bu coşkuyu yaşatacağız. Gümüldür’deki futbol şölenimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.