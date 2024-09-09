Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 yenerek sahadan üstün bir skorla ayrıldı. Maçın hakemliğini Mert Can Tubay, Yakup Yapıcı ve Emirhan Tercan yaptı. Türkiye adına goller Hasan Turan (dk. 11), Yunus Azrak (dk. 45), Hasan Ege Akdoğan (dk. 45) ve Mümin Barış Nazlı (dk. 88) tarafından kaydedildi.

Türkiye'nin kadrosunda

Arda Yılmaz, Ahmet Çobanoğlu, Vatan Özcan, Hasan Turan, Ege İzmirli, Mustafa Serhan Kök, Yunus Azrak, Oğuzhan Ertem, Furkan Koçak, Hasan Ege Akdoğan ve Ozan Demirbağ gibi genç oyuncular yer aldı. Teknik direktör, oyuncu değişiklikleriyle takıma dinamizm kazandırırken, Emir Bora Çoban, Efe Yılmaz, Elyas Bağcı gibi genç yetenekler de forma şansı buldu.

Azerbaycan kadrosunda

Rauf Ayyubov, Hazrat Samadov, Albay Mahmudov, Farid Jabbarli, Tunar Muradov gibi oyuncular sahadaydı ancak Türkiye'nin üstün oyununa karşı koyamadılar.

Türkiye’nin genç yetenekleri sahada adeta şov yaparken, bu galibiyet ilerleyen turnuvalar için umut verici bir performans sergiledi. U17 takımının güçlü ve dinamik oyunuyla bu hazırlık maçının galibiyeti dikkat çekti.