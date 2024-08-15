Türkiye ve Irak, terörle mücadele ve askeri iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair tarihi bir mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak ve Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Askeri ve güvenlik iş birliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fidan, "Türkiye ve Irak, iki ülke liderlerinin belirlediği hedeflere ulaşmak için yoğun bir mesafe kat etti" diyerek, özellikle terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ta artan farkındalığın önemine vurgu yaptı.

İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ve Irak’ın savunma bakanları tarafından imzalanarak, askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğini daha üst seviyeye taşıyacak. Fidan, bu anlaşmanın sahada somut adımlarla ilerletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ortak güvenlik ve eğitim merkezleri kuruluyor

Anlaşma kapsamında, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması planlanıyor. Bu merkezler aracılığıyla iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği daha da güçlenecek ve terörle mücadelede etkin adımlar atılacak.

Irak'ın Anayasaya bağlılığı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasındaki ilk mutabakat zaptı olduğunu belirtti. Hüseyin, Irak Anayasası'nın komşu ülkelere yönelik tehditleri yasakladığını ve bu anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Bu anlaşmanın, Irak'ın egemenliğini korumak anlamına geldiğini ve komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak’a da tehdit oluşturduğunu ifade eden Hüseyin, iki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.