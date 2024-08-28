Türkiye ve Katar, savunma iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyarak Katar'daki Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Türk-Katar Müşterek Filosu'nu kurdu. Bu önemli gelişme, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Dukhan Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından duyuruldu.

Orgeneral Kadıoğlu’ndan stratejik ziyaret

Katar Savunma Bakanlığı, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Dukhan Hava Üssü’ndeki Türk-Katar Müşterek Filosu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Orgeneral Kadıoğlu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile bir araya geldi. Ayrıca, müşterek filonun çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi aldı.

F-16 ve Rafale savaş uçakları görevde

Türk-Katar Müşterek Filosu'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının görev yapması planlanırken, Katar Hava Kuvvetleri'nin Dassault Rafale savaş uçaklarını ortak filo için kullanacağı belirtiliyor. Bu birleşim, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini daha da güçlendirecek.

Türk Hava Unsur Komutanlığı genişletildi

30 Temmuz 2024’te, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Katar Hava Unsur Komutanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Katar'a gönderilmişti. Bu gelişmeyle, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na bağlı Tarık bin Ziyad Kışlası'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu artırıldı. F-16 savaş uçaklarının yanı sıra, 26 Temmuz 2024'te Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu da Katar'a gönderildi.

Savunma sanayii iş birliği güçleniyor

Türkiye ve Katar arasındaki bu stratejik iş birliği, sadece askeri alanda değil, savunma sanayii alanında da önemli kazanımlar sağlıyor. Son beş yıl içinde Katar, Türkiye'den önemli savunma ve havacılık sanayi tedarikleri gerçekleştirdi. Yeni kurulan Türk-Katar Müşterek Filosu da, bu iş birliğinin en yeni ve kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. İki ülke, bu ortak çalışmalarla bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.