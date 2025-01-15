Türkiye ve Suriye, ilişkilerinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da önemli bir zirve gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili önemli gelişmeleri paylaştı.

Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak’ta faaliyete geçiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu’nu 20 Ocak’ta faaliyete geçireceğini açıkladı. Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik bağların güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Fidan, aynı zamanda Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılığını vurguladı.

Şeybani: “Türkiye ve Suriye birlikte tarih yazıyor”

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, basın toplantısında Türkiye ve Suriye’nin birlikte yeni bir tarih yazdığını belirtti. Şeybani, iki ülkenin işbirliğiyle bölgesel barışa katkı sağlayacaklarını ifade ederken, yakın gelecekteki gelişmelere dair umutlu olduklarını dile getirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Fidan "Suriye'deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur" diye konuştu.

Fidan: "Suriye yönetimine DEAŞ konusunda da operasyonel destek sağlamayı teklif ettik. Suriye'deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yaptırımların kaldırılması, milyonlarca Suriyelinin evine dönmesini sağlayacak. Yaptırımlar kaldırılırsa, yeni yönetim DEAŞ ile mücadelede başarılı olacak" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı.

Şeybani: İki ülke olarak tarih yazdık

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı" dedi.

Şeybani "Suriye halkının yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Uluslararası toplumla işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak istiyoruz. Burada toprak bütünlüğümüz çok önemli. Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına tehdit olmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye bize inandıkları için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye’ye karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" dedi.

Şeybani "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümetimize bağlı tüm topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz" dedi.