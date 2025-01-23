Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.27'deki yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.

Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonundan binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi.

İtfaiyenin uzaktan gelmesi Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının büyümesindeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde pek çoğunda itfaiye merkezinin bulunmadığı ortaya çıktı. 14 kayak merkezinin sadece beşinde sabit itfaiye merkezi varken, dokuzunda itfaiye merkezi yok. Hangi kayak merkezinde itfaiye istasyonu var, hangilerinde yok?

1. Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)

İtfaiye durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait bir itfaiye aracı ve dokuz personel 24 saat görev yapıyor.

17 otel, 41 pist ve 19 mekanik tesise sahip olan Erciyes, her yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)

İtfaiye durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesine ait biri merdivenli olmak üzere üç itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde.

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, yurt içi ve dışından büyük bir ziyaretçi kitlesi çekiyor.

3. Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş)

İtfaiye durumu: Bir itfaiye aracı ve üç personel sürekli hazır bulunuyor. Ayrıca AFAD'ın iki kar motoru ve beş personeli görev yapıyor.

Yedikuyular, bölgesel ziyaretçilerin yanı sıra kış tatili için önemli bir destinasyon.

4. Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)

İtfaiye durumu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez İstasyonuna bağlı ekipler beş kilometre uzaklıkta bulunuyor. JAK timleri de kayak merkezinde 24 saat görev yapıyor.

Türkiye’nin en popüler ve uluslararası kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, geniş pistleriyle dikkat çekiyor.

5. Davraz Kayak Merkezi (Isparta)

İtfaiye durumu: İtfaiye birimi bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezinden 45 dakika mesafedeki ekipler müdahale ediyor. JAK ve UMKE ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Davraz, bölgesel ziyaretçilerin yanı sıra Akdeniz'e yakınlığıyla tercih ediliyor.

6. Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars)

İtfaiye durumu: Sarıkamış Belediyesi İtfaiye İstasyonu merkeze iki kilometre mesafede. JAK timleri bölgede 24 saat görev yapıyor.

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış, Türkiye’nin en özel kayak merkezlerinden biri.

7. Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını sonrası itfaiye eksikliği gündemde.

8. Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu yok. İhbar durumunda en yakın ekipler yönlendiriliyor.

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Kartepe, günübirlik kayakçılar için popüler bir merkez.

9. Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.

Sahil ve kayak keyfini bir arada sunan nadir destinasyonlardan biri.

10. Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangın durumunda en yakın yerleşim yerindeki ekipler yönlendiriliyor.

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle dikkat çeken kayak merkezlerinden biri.

11. Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.

Yeni geliştirilmekte olan bir merkez.

12. Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. UMKE ekipleri görev yapıyor.

Karadeniz’in doğal güzellikleri içinde kayak keyfi sunuyor.

13. Lâdik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.

Gelişmekte olan küçük bir kayak merkezi.

14. Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)

İtfaiye durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. En yakın ekipler ihbar durumunda yönlendiriliyor.

Doğa yürüyüşleri ve kayak için ideal bir lokasyon.