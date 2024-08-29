En çok aranan meslekler

Yılın ilk 6 ayına ilişkin verilerde, güvenlik görevlisi pozisyonu en çok aranan meslek olurken, depo elemanı ve temizlik görevlisi de en çok başvurulan meslekler arasında yer aldı.

Sektör ve şehir bazında veriler

İstanbul, iş başvurularında en aktif şehir olurken, gıda sektörü ise en çok alım yapan sektör olarak öne çıktı. Bu veriler, iş gücü piyasasında güvenlik ve temizlik gibi temel hizmetlere duyulan yüksek talebi gösteriyor.

İşverenlerin en çok aradığı meslekler

İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve depo elemanı yer aldı. Ayrıca vasıfsız eleman ve satış danışmanı da yoğun talep gören diğer meslekler oldu.

En çok iş başvurusu yapılan meslekler;

1- Güvenlik görevlisi

2- Depo elemanı

3- Ön muhasebe

4- Temizlik görevlisi

5- Şoförlük

İşveren tarafından en çok aranan meslekler;

1- Güvenlik görevlisi

2- Temizlik görevlisi

3- Depo görevlisi

4- Vasıfsız eleman

5- Satış danışmanı