Son bir yılda Türkiye'de en zor doldurulan pozisyonlar arasında sağlık sektörü başı çekiyor. Kariyer.net’in yaptığı lokasyon ve pozisyon bazlı analizlere göre, Gastroenteroloji Uzmanı İstanbul Anadolu Yakası’nda en zor bulunan adaylardan biri. Bu durumu, artan tıbbi uzmanlık ihtiyacı daha da tetikliyor. Benzer şekilde, Hemodiyaliz Sorumlu Pratisyen Hekimi de özellikle sağlık sektöründe yetenek bulmanın zorlaştığı bir diğer pozisyon olarak öne çıkıyor.

Kariyer.net’in 2024’ün ilk 6 ayına dair istihdam verileri, sağlık sektöründeki artan talebi de gözler önüne seriyor. 2024'ün ilk yarısında tıp ve sağlık pozisyonlarına yönelik ilanlar %18 artış gösterdi. Özellikle sağlık sektörü uzmanlık gerektiren roller için daha fazla yetenek arayışında.

Bilişim sektöründe yetenek bulma zorluğu

Teknoloji dünyasında da yetenek açığı hız kesmiyor. Veri Tabanı Programcısı, Türkiye genelinde işverenlerin doldurmakta en zorlandığı pozisyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük veri yönetimi, güvenlik ve veri optimizasyonu gibi teknik bilgi gerektiren bu pozisyon, şirketler için kritik rollerden biri.

Ayrıca, beyaz yaka pozisyonlarda da Test Otomasyon Mühendisi ve Yazılım Otomasyon Mühendisi rollerinde uygun aday bulmak zorlaşıyor. Özellikle Ankara bölgesinde Yazılım Otomasyon Mühendisleri işverenlerin doldurmakta güçlük çektiği pozisyonlar arasında yer alıyor.

Sanayi ve inşaat sektöründe işçi açığı

Teknik bilgi ve deneyim gerektiren pozisyonlar sadece beyaz yakalılarla sınırlı değil. Mavi ve gri yaka pozisyonlarında da önemli bir yetenek açığı mevcut. Örneğin, sanayi şehri Kocaeli’nde Konkasör Ustası bulmak oldukça güç. Maden ocaklarında ve inşaat sektöründe kullanılan konkasör makineleri ile çalışan ustalar, Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan teknik personeller arasında.

Aynı zamanda Araç Folyo Aplikasyoncusu gibi mavi/gri yaka pozisyonlar da işverenlerin uygun aday bulmakta zorlandığı rollerden biri.

Kariyer.net CEO'su: İşverenler esnek imkanlar sunmalı

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, iş gücü piyasasında tıbbi uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren pozisyonlara olan talebin arttığını belirtti. Uysal, “Bu pozisyonlar için esnek ve gelişime açık iş imkanları sunmak, yetenekleri çekme ve elde tutmada önemli bir adım olacaktır” dedi. Ayrıca, gençleri mavi ve gri yaka rollerin sunduğu kariyer fırsatlarına yönlendirmek, gelecekte iş gücü açığını kapatmada kritik bir rol oynayacak.