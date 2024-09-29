Türkiye'de Kripto Para Pazarında Değişim

Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformları, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 2 Ekim 2024 itibarıyla sonlandırmak zorunda. Bu zorunluluk, Türkiye'de kripto para piyasalarını düzenleyen "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte geldi.

Düzenlemenin detayları

Söz konusu kanun, kripto para piyasalarını düzenleme yetkisini SPK'ye devrediyor. Artık, bu alanda hizmet sunacak platformların, Türkiye'deki faaliyetleri için kuruldan resmi bir faaliyet izni alması gerekiyor. Türkiye'de kripto para hizmeti sunan yabancı platformlara 3 aylık bir geçiş süresi tanınmıştı; bu süre, 2 Ekim 2024'te sona erecek.