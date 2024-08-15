Sağlık Bakanlığı, Afrika kıtasında yaygın olarak görülen M çiçeği (mpox) hastalığının Türkiye’de 2024 yılında herhangi bir vakasına rastlanmadığını duyurdu. Bakanlık, ülkemizde hastalığın yayılımını önlemek için henüz kısıtlama veya ek tedbirlerin gerekli görülmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın açıklaması sonrası

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 14 Ağustos 2024 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) Acil Durum Komitesi Toplantısı sonrasında M çiçeği hastalığının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak değerlendirildiği hatırlatıldı. Ancak, Türkiye’de bu hastalığa dair herhangi bir vaka bildirilmediği vurgulandı.

Bakanlık süreci yakından takip ediyor

Açıklamada, “Ülkemizde şu anda herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımız, M çiçeği hastalığına yönelik gerekli çalışmalarını sürdürmekte ve bilim kurulumuz ile sağlık altyapımızla süreci hassasiyetle takip etmektedir,” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, halk sağlığını koruma amacıyla sürecin yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.