Dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam eden Maymun Çiçeği virüsü, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, virüsün ülkemize girişini engellemek ve yayılımını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, özellikle Afrika’dan gelen uçuşlar mercek altına alınırken, İstanbul Havalimanı’nda 7/24 görev yapan sağlık ekipleri virüsle mücadelede ön saflarda yer alıyor.

Afrika'dan gelen uçuşlar yoğun takipte

Maymun Çiçeği virüsünün en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere, 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşlar, İstanbul Havalimanı’nda sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, bu uçuşların kapılara kadar takip edildiğini ve uçaklarda herhangi bir hastalık belirtisi gösteren yolcu olup olmadığının dikkatle kontrol edildiğini belirtti. Ayrıca, çevrim içi olarak da bu ülkelerden gelen uçuşların izlendiğini ve şüpheli bir durum tespit edildiğinde hemen müdahale edildiğini ifade etti.

Henüz Türkiye'de vaka görülmedi

Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir Maymun Çiçeği vakasına rastlanmadığını belirten Dr. Kavak, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Yolcuların sağlık durumu, uçuş sırasında dikkatle izleniyor ve döküntü ya da ateş gibi Maymun Çiçeği virüsünün belirtileri görülen kişiler hızlıca değerlendirmeye alınıyor.