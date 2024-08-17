Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerindeki orman yangınlarına karşı büyük bir hava ve kara operasyonu yürütüldüğü duyuruldu. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlara yönelik hava araçlarıyla 2 gün içinde 583 saatlik uçuş gerçekleştirilerek toplamda 2.134 sorti yapıldı ve 7.662 ton su atıldı.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının yalnızca orman teşkilatıyla sınırlı kalmadığı, belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla katkıda bulunduğu belirtildi. Havanın ve karanın birleştiği bu yoğun mücadelede, yangınların kontrol altına alınması için tüm kaynaklar seferber edildi.

Yangınlarla mücadelede yoğun bir çaba

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bölgedeki ekiplerin yangınlarla başa çıkma çabası, hem hava hem de kara destek ekiplerinin koordineli çalışmasını içeriyor. Yangınların etkilerini minimize etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen bu kapsamlı müdahale, Türkiye'nin dört bir yanındaki kriz durumlarına karşı ulusal bir dayanışmanın örneğini sergiliyor.

Detaylar ve son gelişmeler:

Yangınların kontrol altına alınmasına yönelik devam eden çabalar ve yapılan müdahaleler hakkında güncel bilgiler için resmi açıklamaları takip etmeye devam edin. Yangın bölgesindeki son durum ve gelişmeler, yakından izlenmeye devam ediliyor.