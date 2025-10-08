Türkiye’de kira fiyatları eylülde yeniden yükselişe geçti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin analizine göre ülke genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye çıktı. İstanbul’da ise ortalama kira 33 bin TL’ye ulaşarak rekor kırdı. Uzmanlara göre kira artış trendi sonbaharda da sürüyor..

İstanbul zirvede, asgari ücret yetişemiyor

İstanbul, Türkiye’nin en yüksek kiralarının görüldüğü şehir olmaya devam ediyor. Eylül ayında ortalama kira bedeli 33 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam, net asgari ücretin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Analize göre kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

İstanbul (33.000 TL), Muğla (30.000 TL), Ankara (27.000 TL), İzmir (25.000 TL), Antalya (24.000 TL), Kocaeli (23.000 TL), Diyarbakır (22.500 TL), Çanakkale (22.000 TL), Bursa (20.000 TL) ve Adana (20.000 TL).

Anadolu şehirlerinde kiralar daha ulaşılabilir

En düşük kira ortalamaları ise çoğunlukla Anadolu ve Doğu illerinde gözlendi.

Muş ve Aksaray 12 bin TL ile listenin en alt sıralarında yer alırken, Isparta, Burdur ve Yozgat’ta ortalama kira 13 bin TL seviyesinde. Kütahya’da ise ortalama kira 14.500 TL olarak kaydedildi.

Bu veriler, batı illerinde kiraların hâlâ cep yaktığını, Anadolu’da ise görece daha ulaşılabilir fiyatların sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar: Kiralarda düşüş beklenmiyor

Konut piyasasında yaz dönemi sona ererken, talep bir miktar azalsa da kira fiyatlarında gerileme gözlenmedi. Özellikle büyük şehirlerde yeni konut arzının yetersiz olması, kiraların yüksek seyretmesine neden oluyor.

Uzmanlar, yılın son çeyreğinde artış hızının yavaşlayabileceğini ancak fiyatların gerilemesinin beklenmediğini ifade ediyor.

Kira artışı aile bütçesini zorluyor

Türkiye genelinde ortalama 22 bin TL’yi bulan kira bedelleri, özellikle orta gelirli ailelerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Konut piyasasında kalıcı bir denge sağlanmadığı sürece, kiraların yüksek seyretmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.