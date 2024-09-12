Eğitim sistemindeki eksiklikler

Öğrenciler, müfredatın yetersizliği ve eğitim materyallerinin eksikliği gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu durum, eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor.

Sosyal ve ekonomik zorluklar

Birçok öğrenci, sosyal ve ekonomik problemler nedeniyle eğitimde eşitsizlik yaşıyor. Maddi yetersizlikler, öğrenim sürecini zorlaştırıyor.

Psikolojik baskılar

Sınav kaygısı ve akademik başarı baskısı, öğrenciler arasında yaygın. Bu durum, stres ve kaygı bozukluklarına yol açabiliyor.

Altyapı sorunları

Okul altyapısındaki eksiklikler, öğrencilerin eğitim deneyimini etkiliyor. Yetersiz fiziki koşullar ve teknolojik donanım eksiklikleri, öğrenme sürecini zorlaştırıyor.