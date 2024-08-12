Türkiye'de maganda kurşunlarıyla meydana gelen ölümler, yapılan uyarılar ve alınan tedbirlere rağmen artarak devam ediyor. Bilinçsizce havaya ateş açılması sonucu yaşanan bu trajik olaylar, birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve başkalarının ise ağır yaralanmasına neden oluyor.

Son facia Giresun'dan geldi

Son olarak, Giresun'un Eynesil ilçesinde bir düğünde yaşanan maganda kurşunu faciası, bu sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu, davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamayarak vefat etti.

Yılbaşından bu yana Türkiye genelinde maganda kurşunlarıyla meydana gelen ölümler şu şekilde sıralandı:

5 Ocak 2024: Diyarbakır’da bir kişi, caddede yürürken yanında taşıdığı tabancasını rastgele ateşlemesi sonucu, tabancadan çıkan kurşun, şehir içi yolcu minibüsünün arka camından geçerek sürücü Serkan Aslan’ın (30) ensesine isabet etti. Aslan hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

4 Mayıs 2024: Adana’da, oto lastik tamir atölyesinde tabancayla yapılan saldırı sırasında bir kurşun, Hayriye Derin’in (43) ensesine isabet etti. Oğlunun gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı ve hayatını kaybetti. Uykusuzluk ve dikkatsizlik, otobüs kazalarını artırıyor!

7 Mayıs 2024: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 3 aylık hamile Zemzem Özdemir (42), bebeğini kaybetti ve hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

16 Haziran 2024: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kurban kesim alanında maganda kurşunu göğsüne isabet eden kasap Doğan İçeloğlu (56), yaşamını yitirdi.

2 Temmuz 2024: Aydın’da düğün konvoyundan ateşlenen bir silahtan çıkan yorgun mermi, evinin balkonunda annesiyle oynayan 11 aylık Pera Palabıyık’ın başına isabet etti. Küçük bebek, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.