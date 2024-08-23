Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, uzaydan yapılan incelemelerle büyük bir tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Sentinel-2 uydusu kullanılarak İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'daki yangınların etkileri detaylı bir şekilde görüntülendi. Bu görüntüler, yangınların 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı yok ettiğini ortaya koydu. Yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlenirken, çalışmalar yangınların doğada bıraktığı tahribatın boyutunu daha iyi anlamak için devam ediyor.

Yangınların etkilediği bölgeler

Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi. Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3.298, Bolu Göynük'te 3.238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1.471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2.437, Aydın Bozdoğan'da 2.304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.

Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendi

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yangınlardan etkilendiği tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, "Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. En çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilenen yer ise Yatağan oldu" dedi.

Çalışmalar, yangınların doğada bıraktığı tahribatın boyutlarını belirlemek amacıyla devam ediyor ve yangından etkilenen alanların envanteri oluşturuluyor.