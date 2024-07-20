50 yıl önce, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türk halkı, Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu ve o günden sonra Türkiye'nin adaya desteği artarak devam etti. Son 22 yılda sayısız yatırım gerçekleştirildi.

Tarihi bir adım olarak, 8 Ekim 2020'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş, 46 yıl sonra ziyarete açıldı. Bu gelişme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini güçlendirdi ve adanın turizm gelirlerini önemli ölçüde artırdı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik vizyon projelerinden biri 'Barış Suyu Projesi' oldu. 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan proje kapsamında, Toros Dağları'ndan alınan su, Akdeniz üzerinden Kuzey Kıbrıs'a taşındı. Projede 23 kilometre uzunluğunda bir isale hattı kullanıldı.

Doğal gaz taşınmasıyla ilgili projede çalışmalar devam ediyor; çift yönlü hattın 2025'te tamamlanması planlanıyor. Kıbrıs Ercan Havalimanı da yenilendi. Yeni terminal binasının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi. Kültürel iş birliği kapsamında, 2021'de millet bahçesi açıldı ve yatırımlar hız kesmeden sürdü.