Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterin gönderildiğini açıkladı. "Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır" diyen Yumaklı, Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Türkiye, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yangın söndürme ekipmanlarının sabah saatlerinde havalandığını belirtti.

"Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Yumaklı, "Ateş kuşları, komşumuz Yunanistan'daki alevleri söndürmek için göklerde yerlerini aldı. Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır düsturuyla çalışan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.