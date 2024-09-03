Konya'nın Hüyük ilçesinde yetişen 'Hüyük çileği', Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bakanlık ve paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Hüyük çileği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan ürün sayısı, 25'e yükseldi.

Beş ürün tescil bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'nın AB tescilli ilk ürünü olan Hüyük çileğinin tescil almasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ülke lezzetlerinin son dönemde art arda AB tescili aldığını belirten Yumaklı, tescil için ilanda bekleyen ürün sayının beş ve başvuruda bekleyen ürün sayısının 57 olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tarım ürünleri konusunda zengin bir potansiyele, dünyada seçkin bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Yumaklı, ülkenin bu zenginliğinin korunması ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

“Avrupa'da değerinin artmasını sağlıyor”

Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin AB'de coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda daha geniş bir tanınırlık ve koruma elde ettiğini kaydeden Yumaklı, “Coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nde tescil edilmesi, bu ürünlerin Avrupa pazarında marka değerinin artmasını sağlıyor. Bu durum, kırsal kalkınmayı destekleyerek yerel ekonomiye de büyük katkı veriyor. Tescilli ürünler, sahtecilikten korunarak güvenli bir pazar ortamı oluşturuyor ve tüketicilere kaliteli ürünler sunuluyor. Coğrafi işaretler, yerel kültürün ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu tescil, nesilden nesile aktarılan bilgi ve becerilerin devamlılığını sağlarken aynı zamanda bu ürünlerin tanıtımı ve turizmde kullanımı, bölgenin bilinirliğini artırarak turizm sektöründe de hareketlilik oluşturuyor. Geleneksel ve doğal üretim yöntemlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasına da yardımcı oluyor. Biz de coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Türkiye'de bin 632 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün bulunuyor.

Bunlardan bin 432'si, yaklaşık yüzde 90'ı, tarım ve gıda ürünleri kapsamında yer alıyor. Bu tesciller, Türkiye sınırları içinde geçerli kabul ediliyor. AB ülkelerinin tamamında koruma sağlamak için ise 1 Nisan 2024 tarihli ve (AB) 2024/1143 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Komisyonuna başvuru yapmak gerekiyor.

AB tescili alan ürünler

Bugüne kadar AB'den coğrafi işaret tescili alan 25 ürün şöyle;

Gaziantep baklavası Aydın inciri Malatya kayısısı Aydın kestanesi Milas zeytinyağı Bayramiç beyazı Taşköprü sarımsağı Giresun tombul fındığı Antakya künefesi Suruç narı Çağlayancerit cevizi Gemlik zeytini Edremit zeytinyağı Milas yağlı zeytini Ayaş domatesi Maraş tarhanası Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini Ezine peyniri Safranbolu safranı Aydın Memecik zeytinyağı Araban sarımsağı Osmaniye yer fıstığı Bingöl balı Bursa şeftalisi Hüyük çileği

AB coğrafi işaret tescili için Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Kayseri pastırması, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi olmak üzere beş ürün de AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup üç aylık itiraz süreleri sonunda tescil almaları bekleniyor.