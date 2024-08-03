Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak çeşitli kurum, kuruluşlar ve üniversiteler, MTA'nın sağladığı bu harita verilerini kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından edinilen bilgilere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda ise 4 ve diğer fay hatlarında 8 olmak üzere toplamda 24 ilin merkezinden aktif faylar geçiyor. Ayrıca, 80'den fazla ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.
Kuzey Anadolu Fay Hattı
Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanıyor. Bu hat, Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit Vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçiyor. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde bulunuyor.
Ege Bölgesi Graben Sistemi
Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan diri fay hatları da yüksek risk taşıyor. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın kuzey eteklerinde de faylar yer alıyor.
En Riskli Bölgeler
MTA'nın güncel fay haritasına göre birinci derece riskli bölgeler şunlardır:
- İzmir
- Balıkesir
- Manisa
- Muğla
- Aydın
- Denizli
- Isparta
- Uşak
- Bursa
- Bilecik
- Yalova
- Sakarya
- Düzce
- Kocaeli
- Kırşehir
- Bolu
- Karabük
- Hatay
- Bartın
- Çankırı
- Tokat
- Amasya
- Çanakkale
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Muş
- Hakkari
- Osmaniye
- Kırıkkale
- Siirt
İkinci Derece Riskli Bölgeler
- Tekirdağ
- İstanbul
- Bitlis
- Kahramanmaraş
- Van
- Adıyaman
- Şırnak
- Zonguldak
- Afyon
- Samsun
- Antalya
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
- Batman
- Iğdır
- Elazığ
- Diyarbakır
- Adana
- Eskişehir
- Malatya
- Kütahya
- Çankırı
- Uşak
- Ağrı
- Çorum
Üçüncü Derece Riskli Bölgeler
- Eskişehir
- Antalya
- Tekirdağ
- Edirne
- Sinop
- İstanbul
- Kastamonu
- Ordu
- Samsun
- Giresun
- Artvin
- Şanlıurfa
- Mardin
- Kilis
- Adana
- Gaziantep'in bazı bölgeleri
- Kahramanmaraş
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Kayseri
- Yozgat
- Çorum
- Ankara
- Konya
- Mersin
- Nevşehir
En Az Riskli Bölgeler
Türkiye Deprem Haritası'na göre, deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şunlardır:
- Sinop
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Kırklareli
- Ankara
- Edirne
- Adana
- Nevşehir
- Niğde
- Aksaray
- Konya
- Karaman