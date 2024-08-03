Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak çeşitli kurum, kuruluşlar ve üniversiteler, MTA'nın sağladığı bu harita verilerini kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından edinilen bilgilere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda ise 4 ve diğer fay hatlarında 8 olmak üzere toplamda 24 ilin merkezinden aktif faylar geçiyor. Ayrıca, 80'den fazla ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanıyor. Bu hat, Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit Vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçiyor. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde bulunuyor.

Ege Bölgesi Graben Sistemi

Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan diri fay hatları da yüksek risk taşıyor. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın kuzey eteklerinde de faylar yer alıyor.

En Riskli Bölgeler

MTA'nın güncel fay haritasına göre birinci derece riskli bölgeler şunlardır:

İzmir

Balıkesir

Manisa

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Yalova

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Kırşehir

Bolu

Karabük

Hatay

Bartın

Çankırı

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Muş

Hakkari

Osmaniye

Kırıkkale

Siirt

İkinci Derece Riskli Bölgeler

Tekirdağ

İstanbul

Bitlis

Kahramanmaraş

Van

Adıyaman

Şırnak

Zonguldak

Afyon

Samsun

Antalya

Erzurum

Kars

Ardahan

Batman

Iğdır

Elazığ

Diyarbakır

Adana

Eskişehir

Malatya

Kütahya

Çankırı

Uşak

Ağrı

Çorum

Üçüncü Derece Riskli Bölgeler

Eskişehir

Antalya

Tekirdağ

Edirne

Sinop

İstanbul

Kastamonu

Ordu

Samsun

Giresun

Artvin

Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Adana

Gaziantep'in bazı bölgeleri

Kahramanmaraş

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Kayseri

Yozgat

Çorum

Ankara

Konya

Mersin

Nevşehir

En Az Riskli Bölgeler

Türkiye Deprem Haritası'na göre, deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şunlardır:

Sinop

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Kırklareli

Ankara

Edirne

Adana

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Konya

Karaman