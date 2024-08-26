İzmit-İstanbul arası: Dilovası

Dilovası bölgesi, özellikle yoğun trafik ve kazaya eğilimli yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki yolların bakımının yetersiz olması ve sürücülerin hız limitlerine uymamaları bu tehlikeyi artırıyor.

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Mersin-Antalya yolu: Gazipaşa

Gazipaşa bölgesi, dar ve virajlı yolları ile sürücüler için zorlu bir parkur oluşturuyor. Özellikle kötü hava koşullarında bu yolun güvenliği daha da riskli hale geliyor.

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Pülümür-Erzincan arası: Dağyolu

Dağyolu, dik yokuşlar ve dar geçişler ile tanınıyor. Bu bölgeye ait yolların düzgün olmaması ve sıkışık trafik, sürücüler için ciddi tehlikeler oluşturuyor.

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Iğdır'da çocuklar eşeklerle su taşıyor Iğdır'da çocuklar eşeklerle su taşıyor

Bonus: Sivas yolu Yağdonduran geçidi

Sivas yolu üzerindeki Yağdonduran Geçidi, özellikle kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle sürüş güvenliği açısından yüksek risk taşıyor. Yoğun kış koşulları, bu geçidi tehlikeli hale getiriyor.

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Editör: Sezin Türkyılmaz