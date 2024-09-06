Zeki Paşa Yalısı'nın tarihi

19. yüzyılın sonunda II. Abdülhamid’in paşası Zeki Paşa için inşa edilen bu yalı, mimarisi ve tarihi dokusuyla Boğaz’ın en gözde yapılarından biri. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan yalı, hem yerli hem de yabancı alıcıların ilgisini çekiyor.

Yalının özellikleri

Toplamda 5 katlı olan Zeki Paşa Yalısı, 23 oda ve 4 salona sahip. Yalı, 3.000 metrekarelik iç alanı ve 4 dönümlük arazisiyle hem geniş bir yaşam alanı sunuyor hem de eşsiz boğaz manzarasıyla büyülüyor.

Boğaz’daki en pahalı gayrimenkul

Türkiye’nin en pahalı evi unvanını elinde tutan Zeki Paşa Yalısı, 550 milyon TL’lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu astronomik fiyat, yalının tarihi değeri, lokasyonu ve lüks özelliklerinden kaynaklanıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi

Yalı, sadece yerli değil, uluslararası yatırımcıların da radarında. Tarihi dokusu ve eşsiz konumuyla dünyanın en prestijli gayrimenkul listelerinde yer alıyor.

Satış süreci

Zeki Paşa Yalısı’nın satış süreci, bu denli yüksek fiyatlar nedeniyle uzun zaman alabiliyor. Ancak Boğaz hattındaki bu özel mülk, lüks konut arayanların hayallerini süslemeye devam ediyor.