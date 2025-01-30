Yurdun doğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, rekor soğuklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün gece ölçülen sıcaklıklarla ilgili yaptığı açıklamada, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 34.1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerinin kaydedildiğini bildirdi.

Soğuklar yurdu sarmaya devam ediyor

Soğuk hava, özellikle Erzurum, Van ve Ardahan gibi doğu illerinde etkisini gösterdi. Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde eksi 31.6 derece, Ardahan’ın Göle ilçesinde ise eksi 31.5 derece ölçüldü.

Meteoroloji, bölge genelinde çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı için uyarılarda bulundu. Erzurum ve çevresinde az bulutlu ve açık hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski olduğuna dikkat çeken uzmanlar, buzlanma ve don olaylarının olumsuz etkilerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.