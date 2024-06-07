Karşıyaka Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Sıfır Karbon Noktası'nda çocuklarla buluştu. Tiyatro gösterimi, atölye ve eğitim çalışmalarıyla çevre farkındalığı yaratılan program, Karşıyakalılardan büyük ilgi gördü.

"Daha mavi daha yeşil"

Başkan Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Daha mavi, daha yeşil bir dünya için ihtiyacımız kadar tüketmeyi ve daha az atık üretmeyi yaşam tarzı haline getirmeliyiz" dedi. Karşıyaka'nın çevre dostu çalışmalarıyla öne çıktığını belirten Ünsal, ilçenin Türkiye'nin en temiz ve en çevreci ilçesi olma hedefine inandığını vurguladı.

Suyun önemi gençlere aktarıldı

Programda, çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi, kukla yapım atölyesi düzenlendi ve İZSU eğitmeni tarafından çocuklara suyun önemi hakkında bilgi verildi. Başkan Ünsal, Karşıyakalılardan temizlik kampanyasına katkı sunmalarını istedi ve ilçenin çevre bilincini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.