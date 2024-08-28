Sapsız meşe ağacının özellikleri

Mamatlar Köyü Yaylası'nda bulunan sapsız meşe ağacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2005 yılında "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillendi. 363 santimetre çapında, 16 metre yüksekliğinde ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip.

Koruma çalışmaları ve bakım

Yaşlı ağacın çürüyen kısımları temizlendi ve çevresi ilaçlandı. Ayrıca, çevresindeki otluk ve çalılık alanların temizliği 6 gün sürdü. Anıt ağaçların korunması ve rehabilitasyonu kapsamında, sapsız meşenin etrafı telle çevrilerek yangınlardan korunması hedefleniyor.

Turizm potansiyeli

Mamatlar köyü muhtarı Mehmet Bozkurt, meşe ağacının çevresinin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için yolların bakımı yapılacak ve yıl boyunca erişim sağlanacak. Ayrıca, anıt ağacın korunması amacıyla sürekli temizlik yapılması gerektiği ifade edildi.