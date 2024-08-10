Türkiye, yerli teknoloji ile geliştirdiği hava savunma sisteminin adını “Çelik Kubbe” olarak duyurdu. Bu sistem, farklı irtifalarda çalışan hava savunma sistemlerinin bir arada entegre edildiği bütünleşik bir mimari olarak tanımlanıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 6 Ağustos'ta yaptığı toplantıda projeyi onayladı. Hava savunma sisteminin, Türkiye’nin mevcut ve geliştirmekte olduğu füzeleri entegre bir şekilde kullanarak, hava tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunması hedefleniyor.

Projenin özellikleri ve hedefleri

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çelik Kubbe’nin, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını sağlayan bir ağ yapısı oluşturacağı ifade edildi. Proje, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi yerli firmaların ortak çalışmasıyla yürütülecek.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, bu projenin Türkiye’nin uzun vadeli hava ve füze savunma doktrinini oluşturan bir bütünleşik mimariyi temsil ettiğini belirtti. Türkiye’nin yerli savunma sanayisinin böyle bir projeyi gerçekleştirecek yeterliliğe sahip olduğunu vurguladı.

İsrail'in Demir Kubbe projesi ile benzerlikler

Projeye dair yapılan değerlendirmelerde, Çelik Kubbe’nin dünya genelinde en iyi uygulayıcılarından biri olan İsrail'in "Demir Kubbe" sistemi ile benzerlik taşıdığına dikkat çekildi. Savunma uzmanları, Çelik Kubbe’nin farklı tehditlere yönelik esnek bir yanıt verme kapasitesine sahip olacağını belirtiyor.

S-400'lerin rolü ve entegrasyonu

Türkiye’nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Çelik Kubbe projesindeki rolü tartışma konusu oldu. Uzmanlar, S-400’lerin bu yeni sistemle entegrasyonunun sorunlu olabileceğini belirtiyor. S-400’lerin bakımının Rus uzmanlar tarafından yapılması gerektiği vurgulanarak, bu durumun Çelik Kubbe’nin bütünleşik yapısına olumsuz etkileri olabileceği ifade edildi.

Uygulama süreci ve beklentiler

Çelik Kubbe projesinin kısa sürede tamamlanmasının beklenmediği, mevcut hava savunma yöntemlerinin bu süreçte kullanılacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT ve HİSAR-O gibi alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri bulunuyor. Uzun menzilli SİPER sisteminin de yıl sonuna kadar envantere girmesi planlanıyor.

Türkiye, yerli hava savunma sistemleri ile hava ve füze savunmasında daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Çelik Kubbe, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.