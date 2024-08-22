ICS-Uluslararası Kanada Okulları, Türkiye’de eğitim alanında bir ilke imza atarak, ülkemizin genç zihinlerine dünyanın en başarılı eğitim programlarını sunan ilk okul oldu. Kanada’nın Maple Leaf Dünya Okulları Programı ile Oxford Uluslararası Müfredatını birleştirerek, eğitimde global bir standart belirliyor ve öğrencilerine uluslararası çapta eşsiz fırsatlar sunuyor.

Kıtaları birleştiren eğitim modeli

ICS, eğitimdeki bu yenilikçi yaklaşımı sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de dikkat çekiyor. Okulun Kurucusu Süheyla Akdere ve Genel Müdürü Özge Can Görgün, ICS’in uyguladığı eğitim programıyla mezun olan öğrenciler için sınavsız yurtdışı üniversite başvurularını mümkün kıldığını vurguluyor. ICS, iki prestijli eğitim sistemini birleştirerek öğrencilerini küresel bir perspektifle donatıyor ve uluslararası alanda tanınan bireyler yetiştiriyor.

Maple Leaf dünya programı ile global başarı

2021 yılında kurulan ICS-K12Schools-Uluslararası Kanada Okulları, kısa süre içinde Maple Leaf Dünya Okulları Programı’na entegre oldu. 2024 yılında bu programı uygulamaya hak kazanan okul, 3 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarıya imza attı. Okul Kurucusu Süheyla Akdere, eğitimlerinin sadece Kanada’da değil, tüm dünyada geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin çift diploma ve akreditasyon ile küresel bir eğitim aldığını vurguladı. “Öğrencilerimize, ezberci yaklaşımlardan uzak, hedeflerine emin adımlarla ulaşabilecekleri bir eğitim sunuyoruz. Onlara, dünya vatandaşı olarak mezun olma fırsatı veriyoruz,” dedi.

Çift diploma ve küresel tanınma

Genel Müdür Özge Can Görgün, ICS’in Kanada Maple Leaf Dünya Okulu Programı ile yarattığı yeni eğitim modelini özetledi. “Çift Diploma, Çift Akreditasyon ve Küresel Tanınma” modelimiz, öğrencilerimize hem Kanada Maple Leaf Educational Systems tarafından verilen lise diplomasını hem de Cognia ve ECCTIS’in sunduğu akreditasyonları sağlıyor. 2023-2024 akademik yılında mezun olan öğrencilerden yüzde 87’si QS’in dünyadaki en iyi 100 üniversitesinden kabul aldı.

ICS’in bu yenilikçi eğitim modeli, Türkiye’den uluslararası arenaya açılan bir kapı aralıyor ve öğrencilerine dünya çapında eşsiz fırsatlar sunuyor. Eğitimdeki bu devrim niteliğindeki gelişmeleri kaçırmamak için ICS’i takip edin!