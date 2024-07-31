İzmir’de prototipleme ve derin teknoloji atılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Ege D-Tech Projesi, Ege Teknopark tarafından yürütülüyor. Bu proje kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Türkiye’nin en büyük prototipleme merkezi olarak öne çıkıyor. Ege Üniversitesi kampüsünde 900 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren fabrika, açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Ege Derin Teknoloji Fabrikası: Bir ilk ve tek

Ege Derin Teknoloji Fabrikası, derin teknoloji alanında Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fabrikanın çeşitli sektörlere hizmet sunduğunu belirterek, "Fabrika, gıda, sağlık, biyoteknoloji, kozmetik, tarım, petrokimya ve genetik gibi birçok sektöre yönelik prototipleme ve analiz hizmetleri sunmaktadır" dedi. Prof. Dr. Budak, fabrikanın, akademisyenler ve KOBİ'ler için önemli bir destek noktası olduğunu vurguladı.

Gelişmiş prototipleme ve üretim teknolojileri

Ege Derin Teknoloji Fabrikası, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak amacıyla çeşitli teknoloji ünitelerine ev sahipliği yapıyor. Bu cihazlar arasında 3D Polimer Yazıcılar (SLS, FFF, FDM, DLP), Tel Erozyon, Fiber Lazer Kesim ve PCB Prototipleme yer alıyor. Ayrıca, 3D Optik Tarayıcı ile yüksek hassasiyetli CAD dataları ve kalite kontrol hizmetleri sunuluyor.

KOBİ’lere altyapı ve inovasyon desteği

Fabrika, küçük ölçekli üretim ve Ar-Ge çalışmaları için KOBİ’lere kapsamlı altyapı desteği sağlıyor. Prof. Dr. Budak, "Fabrikamız, son teknoloji 3D metal yazıcı ve 3D Optik Tarayıcı ile karmaşık tasarımların üretimini sağlıyor. Ayrıca, yaşam bilimleri alanında STELLARIS DLS Mikroskobu ve Triple Quadrupole GC-MS/MS cihazları ile detaylı analizler yapılabiliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik destekleri

Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin tam ortasında bulunarak akademik işbirliklerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, Ege Teknopark tarafından yürütülen ENHANCER programı kapsamında, genç girişimcilerle KOBİ’lerin buluşmasını sağlıyor. Bu program, genç girişimcilere mentor ve melek yatırımcı desteği sunarak, ürün geliştirme süreçlerini destekliyor.

Geleceğin teknolojileri için merkez

Ege Derin Teknoloji Fabrikası, girişimcilerin ve KOBİ'lerin prototip ve küçük çaplı üretim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Avrupa ve dünya çapında rekabet edebilecek düzeyde hizmet sunarak teknoloji ve inovasyon alanındaki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu merkez, hem yerel hem de uluslararası girişimciler için önemli bir adım olarak bölgede dikkat çekiyor.