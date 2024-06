Yıllık 6 milyar doları aşan döviz geliri sağlayan sektör, özellikle Asya Pasifik bölgesinde dikkat çekici bir büyüme kaydetti. 1 Ocak – 28 Mayıs 2024 döneminde meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 24 artışla 880 milyon dolardan 1 milyar 93 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde Japonya, Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Tayland gibi ülkelerin domine ettiği Asya Pasifik pazarında ihracatını yüzde 38,5 artırarak 56,5 milyon dolardan 78,5 milyon dolara çıkardı.

Sial 2024 Şanghay Fuarı’nda Türkiye Rüzgarı

Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye’nin lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Sial 2024 Şanghay Fuarı’na katılarak, Türkiye’nin Çin’e olan ihracatını daha da artırmayı hedefledi. Fuarda, Türkiye’nin dünya lideri olduğu turşular ve sos gruplarına yoğun ilgi vardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fuarda yaptığı açıklamada, “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılında 1 Ocak – 28 Mayıs tarihleri arasında 417 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Yıllık bazda meyve sebze mamulleri ihracatımız 1 milyar 21 milyon dolara ulaştı ve Türkiye ihracatından yüzde 38 pay aldık” dedi.

Hedef: Asya Pasifik Pazarında 500 Milyon Dolar İhracat

Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 60 milyon tona ulaşan meyve sebze üretiminin yüzde 10’unu ihraç ettiklerini ve yıllık 3,5 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını belirtti. "60 milyon tonluk rekoltenin daha katma değerli hale gelmesi için dondurarak, kurutarak, konserve yaparak değerlendiriyoruz. Turşu, salça, meyve suyu, közlenmiş sebzeler, dondurulmuş sebzeler ve meyveler şeklinde işleyen dünyanın en modern üretim tesislerine sahibiz” diyen Uçak, Asya Pasifik pazarında 500 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade etti. Bu hedefe ulaşmak için UR-GE ve TURQUALITY projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini ekledi.

TURQUALITY Projesinde Çin Hedef Pazar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin koordinatörlüğünü üstlendiği, Uludağ ve İstanbul Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birlikleri’nin paydaş olduğu “The Symphony of The Taste From Anatolia Turquality Projesi” 2024 yılında hayata geçecek. Proje ile Türk menşeli meyve sebze mamullerinin marka değerini güçlendirmek ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık pazarında daha geniş kitlelere ulaşmak hedefleniyor. Hayrettin Uçak, “Dünya genelinde sağlıklı beslenme eğiliminin yükseldiği bir dönemde, özellikle Akdeniz tarzı beslenmenin Anadolu'nun zengin kültüründen beslendiğini vurgulayacağız” dedi.

Global Fuarlarda Türkiye’yi Temsil Ediyorlar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Asya Pasifik Bölgesi’nde 2024 yılında katılacağı üçüncü fuar olan Seoul Food & Hotel Fuarı’na 11-14 Haziran tarihlerinde katılacak. Bu yıl Nisan ayında Singapur FHA Food and Beverage Fuarı’nda da yer alan Birlik, uluslararası fuarlarda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını sürdürüyor.

Sial 2024 Şanghay Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlendi ve fuara başta Çin, Tayvan, Hong Kong, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelerden yoğun katılım sağlandı. Türkiye’den ise fuara 57 Türk firması katıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kırıcı ve Tolga Selim Kağan fuara katılım sağladı. Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Ticaret Ataşeleri de Türk standını ziyaret etti.

Uzakdoğu’da Güçlenme Stratejisi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin, Uzakdoğu pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında, yüksek kaliteli ve katma değerli ürünlerle pazardaki payını artırmayı hedefliyor. Başkan Hayrettin Uçak, "Gıda sektörü profesyonelleri ve sektörün çatı örgütleriyle iş birliği yaparak, Türk ürünlerinin sadece rekabetçi fiyat avantajı değil, üstün kalitesi ile de öne çıkmasını sağlayarak, ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.