Türkiye’nin 98. Akademi Ödülleri'ndeki adayı belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ve sinema sektöründen temsilcilerin yer aldığı 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi, bu yılki başvuruları değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda, Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi oy çokluğuyla Türkiye’nin Oscar adayı olarak belirlendi.

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp’ün patronu Hemme’den hakkını alamaması üzerine yaşadığı içsel ve fiziksel yolculuğu konu alıyor. Eyüp, Siverek’te domates kurutma işinde çalışmaktadır ve emeğinin karşılığını alamayınca, öfkesini bastıramayarak Hemme’yi öldürmek üzere yola çıkar. Film, sınıfsal adaletsizliği ve bireysel başkaldırıyı güçlü bir sinema diliyle aktarıyor.

Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve aynı zamanda başrolünü Murat Fıratoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Fıratoğlu’nun akrabaları ve bölgede yaşayan halk yer alıyor. Film, profesyonel oyunculardan uzak yapısıyla gerçeklik duygusunu artırıyor ve yerel hikâyeye sadık kalıyor.

Uluslararası festivallerden ödüllerle döndü

“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, dünya prömiyerini 28 Ağustos - 7 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin “Orrizonti” (Ufuklar) bölümünde yaptı. Film burada “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ayrıca, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 31. Adana Altın Koza Film Festivalinde “En İyi Film” ödülünün sahibi oldu.

“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, 2025 yılı içinde gerçekleştirilecek olan 98. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye'nin Oscar adayı olan film, uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmayı hedefliyor. Seçilen film, bu kategoride yarışmak üzere Amerika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne sunulacak.