Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne göre, 2024 yılının 11 ayında Türkiye’nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2 milyar 311 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine çıktı. Bu dönemde, Türkiye, 86 farklı ülke ve özerk bölgeye dış satım yaparak otomotiv sektöründen yüzde 6,9 pay aldı. Geçen yıl ise sektör, 2 milyar 305 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Fransa ihracat lideri, İtalya'da düşüş

Ocak-kasım döneminde, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında en büyük pazar Fransa oldu. Fransa’ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 440 milyon 149 bin dolara yükseldi. Ancak İtalya’ya yapılan dış satımda yüzde 8,8’lik bir düşüş yaşandı ve 233 milyon 195 bin dolara geriledi. Almanya ise yüzde 36’lık bir düşüşle 168 milyon 969 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Birleşik Krallık’a yüzde 62'lik ihracat artışı

Birleşik Krallık, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında önemli bir artış gösterdi. Bu ülkeye yapılan ihracat, yüzde 62,43 oranında bir artışla 161 milyon 442 bin dolara çıktı. İspanya’ya ise yüzde 2,2’lik bir artışla 158 milyon 5 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ABD, Polonya ve Sırbistan’a yüksek artış

ABD, yüzde 94 artışla 146 milyon 928 bin dolarlık ihracat ile altıncı sırada yer alırken, Polonya ve Sırbistan da önemli büyümeler kaydetti. Polonya’ya yapılan ihracat yüzde 49 artarak 109 milyon 197 bin dolara çıkarken, Sırbistan’a yapılan satışlar yüzde 359 oranında artışla 99 milyon 67 bin dolara ulaştı.

Suudi Arabistan’a rekor artış

Suudi Arabistan’a yapılan dış satımda ise dikkate değer bir artış yaşandı. 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 1275 artan ihracat, 97 milyon 565 bin dolara çıktı.

Romanya’da ihracat düşüşte

Romanya’ya yapılan dış satımda ise bir azalma gözlendi. 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41’lik bir düşüşle, 59 milyon 951 bin dolara gerileyen ihracat, sektördeki en büyük düşüşü yaşadığı ülke oldu.