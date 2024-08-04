Şanlıurfa'da, Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK/PYD teröristi, Suriye sınırında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından, teröristin sınır hattında tespit edilmesi ve yakalanması sağlandı.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışacağına dair alınan istihbarat bilgilerinin ardından, güvenlik ekipleri sınır hattındaki önlemleri güçlendirdi. Bu kapsamda yapılan dikkatli ve koordineli çalışmalar sonucunda terörist sınırda yakalandı.

Yakalanan terörist hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik birimleri, teröristin bağlantıları ve eylem planları hakkında detaylı soruşturma yürütüyor.