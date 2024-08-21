Denizli’nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Avrupa Ümitler ve Gençler Petank Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek olan bocce sporcusu Mukaddes Karaçay’ı İspanya’ya uğurladı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, İspanya’da yapılacak olan Avrupa Ümitler ve Gençler Petank Şampiyonas'ında ülkemizi temsil edecek değerli bocce sporcusu Mukaddes Karaçay, Milli Takım Antrenörü Bülent Sevinç ve Spor Eğitim Uzmanı Nazire Yılmazı makamında ağırladı.

Milli sporcu Mukaddes Karaçay’ın her zaman yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Murat Kumral, “Babadağ'ımızın gururu genç sporcumuz Mukaddes'i tebrik ediyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Biz her zaman senin yanındayız” dedi.