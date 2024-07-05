Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona geldik. Türksat 6A uydumuzu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saati ile 00.20'de Falcon 9 roketi ile uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladık" dedi.

Türksat 6A'nın yolculuğu

Bakan Uraloğlu, 4 Haziran’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın SpaceX’in ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü’ne gönderildiğini hatırlatarak, “Ülkemizin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türksat 6A ile taçlandıracak olmanın gururunu paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uydu ve uzay teknolojilerinde büyük adımlar

Son yıllarda uydu ve uzay teknolojileri kapsamında büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Uraloğlu, “Haberleşme uydularımız, Türksat 1B'yi 1994 yılında, Türksat 1C'yi 1996 yılında, Türksat 2A'yı ise 2001 yılında hizmete aldık. Bu uydularımız ömürlerini tamamladı. Aktif olan Türksat 3A’yı 2008’de, 4A’yı 2014’te, 4B’yi 2015’te, 5A’yı 2021’de ve son olarak 5B’yi de 2022’de uzaya gönderdik” dedi.

Türksat 6A'nın Türk mühendisler tarafından TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde üretildiğini belirten Uraloğlu, "Bu da ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Türksat 6A'nın gelişim süreci

Türksat 6A’nın hikayesinin Teknoloji Transfer Programı ile birlikte Türksat 3A’nın yapımı sırasında başladığını söyleyen Uraloğlu, "Türksat 5A’nın ve 5B’nin yapımında teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu. Bugün 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80’in üzerindeki yerlilik oranıyla dünyada söz sahibi olma hususunda büyük bir başarı elde ettik." dedi.

Fırlatma ve test süreçleri

Türksat 6A’nın tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan fırlatma prosedürlerinde sona geldik. 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saati ile 00.20’de Türksat 6A’yı uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, uydunun roketten ayrılmasından yaklaşık 70 dakika sonra geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı beklediklerini de belirtti.

Ulaştığı nüfus 5 milyar olacak

Türksat 6A'nın faaliyete geçmesiyle mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacağını ve kapasiteyi artıracağını ifade eden Uraloğlu, "Mevcut uydularımızın hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi bölgeler de kapsama alanına girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak." dedi.

Yurt dışında görev yapan İHA'ların kontrolü daha güvenli

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın ülke güvenliği açısından büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak yetkisiz erişim riskini en aza indirecek. Türksat 6A ile bu imkan çok geniş bir alana yayılacak." dedi.

Uzay vatandaki yörünge haklarımız güvence altında

Türksat 6A'nın yeni bir dönemin kapısını araladığını söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizin bilim, teknoloji ve uzay yarışında gayret eden tüm kurum, kuruluş ve reel sektör temsilcilerini yürekten kutluyorum." dedi.