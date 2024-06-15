Hem bayram coşkusunu yaşatacak hem de bol bol eğlence ve heyecan sunacak özel programlar ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Turnike'nin bayrama özel programlarında neler olacak?

Mehmet Ali Erbil, Turnike'nin bayram coşkusunu sunmak için yine ekranlarda olacak. Enerjisi ve esprili sunum tarzı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Her zamanki gibi ünlü isimler ve halktan yarışmacılar Turnike'de heyecan dolu bir mücadeleye girecek. Bayram coşkusu ile harmanlanan bu yarışmalar izleyicileri ekranlara bağlayacak.

Bayram coşkusuna yakışır ödüller Turnike'de kazananları bekliyor. Nakit ödüllerin yanı sıra sürpriz hediyeler de yarışmacıları sevindirecek.

Turnike'nin bayram programlarında bol bol eğlence ve kahkaha olacak. Eğlenceli skeçler, müzik şovları ve sürpriz konuklar izleyicilere unutulmaz bir bayram deneyimi yaşatacak.

Turnike bayram programları ne zaman yayınlanacak?

Turnike'nin bayram programları 16-17 Haziran 2024 tarihlerinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yayın saatleri ise henüz netlik kazanmadı. Kanal D'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve program tanıtım videolarından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.