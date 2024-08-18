18 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilen TUS 2. dönem sınavı, 60 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavın hemen ardından, adaylar cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek istiyor.

TUS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, TUS 2. dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u bugün içinde erişime açılacak.

TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.