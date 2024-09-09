Eylül ayı ile birlikte yeni eğitim dönemi başladı ve bu, çocukların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi anlamına geliyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), bu dönemde artan viral enfeksiyonlara karşı velilere önemli uyarılarda bulundu. TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, belirti gösteren çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

Grip ve diğer viral enfeksiyonlar artabilir

Prof. Dr. Aslan, okulların açılmasının mevsimsel grip enfeksiyonlarının arttığı bir döneme denk geldiğini belirtti. “COVID-19’un yeni varyantlarının bu dönemde de etkili olmasını bekliyoruz. Ancak, mevcut durumda çocuklarda ağır COVID-19 vakalarına rastlanmıyor. Grip enfeksiyonlarının artışını bekliyoruz,” dedi. Grip belirtileri arasında öksürük, burun tıkanıklığı, yorgunluk, dirençli ateş, kas ağrıları ve ishal olduğunu belirten Aslan, bu tür belirtileri olan çocukların evde kalması gerektiğini vurguladı.

Maymun çiçeği virüsü çocuklar için risk taşıyor

Son zamanlarda gündemde olan maymun çiçeği virüsü (MPOX) hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Aslan, Türkiye’de henüz bir vaka bildirimi olmadığını ancak bu virüsün de dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti. “Maymun çiçeği virüsü, direkt temas yoluyla bulaşıyor ve çocuklar için risk oluşturuyor. Özellikle aynı oyuncakları ve eşyaları paylaşan çocuklar arasında bulaş riski var,” dedi. Maymun çiçeği virüsü, ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve vücutta suçiçeğine benzer döküntülere yol açabiliyor.

Viral hastalıkların yayılımını azaltmak için alınacak önlemler

Prof. Dr. Aslan, enfeksiyonların yayılımını azaltmak için şu önlemleri önerdi:

Hastalık belirtileri gösteren çocukları okula göndermeyin.

Okullarda öğrencilerin sık sık sabun ile el yıkamasını sağlayın.

Mümkün olduğunca açık havada ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek vakit geçirin.

Eksik aşıları olan çocukların aşılarını tamamlayın.

Sağlık ve güvenlik için önlemleri unutmayın

Yeni eğitim döneminde çocukların sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor. Belirti gösteren çocukları evde tutmak, okuldaki diğer çocukları ve toplumu korumak için atılacak en önemli adımdır.